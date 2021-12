Realme GT 2 Pro to smartfon, który jest blisko. Jaki ekran dostanie to urządzenie? Rąbka tajemnicy w tej kwestii uchyla nam oficjalny render telefonu, który pojawił się w sieci. W końcu mamy okazję zobaczyć przód obudowy flagowca Realme GT 2 Pro. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się ten model od frontu.

Realme GT 2 Pro to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. W końcu mamy okazję zobaczyć przód telefonu, gdzie znajduje się ekran. Pojawił się nowe render prasowy, gdzie te wcześniejsze pokazywały nam tył obudowy. Dokładnie w wersji Master Edition.

Ekran Realme GT 2 Pro Master Edition widoczny jest poniżej. Wyświetlacz to 6,7-calowy panel AMOLED z dziurką dla kamery do selfie, którą umieszczono w lewym górnym narożniku. Wiemy, że zaoferuje obraz w rozdzielczości QHD+ oraz odświeżaniem w 120 Hz. Dalej widać zdjęcia pochodzące ze strony chińskiego urzędu TENAA.

Ekran Realme GT 2 Pro w różnych wersjach

Plotki mówią o tym, że Realme GT 2 Pro będzie dostępny w trzech wersjach. W tej topowej może pojawić się ekran z kamerą do selfie schowaną pod wyświetlaczem. Sugeruje to przeciek sprzed kilkunastu dni. Czy tak rzeczywiście będzie, to przekonamy się wkrótce. Oficjalna premiera została zaplanowana już na 4 stycznia. Wtedy wszystko się wyjaśni.

