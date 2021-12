Android 13 Tiramisu to kolejna odsłona platformy Google. Co nowego wniesie? Rąbka tajemnicy uchylają nam screenshoty, które pojawiły się w sieci. Mamy okazję zobaczyć pierwsze nowości obejmujące ekran blokady czy sekcję ustawienia z systemu Android 13. Zobaczmy sobie, co zostanie dodane.

Android 13 Tiramisu doczekał się przecieku na kilka tygodni przed premierą pierwszej wersji alpha. W sieci pojawiły się screenshoty z nowego oprogramowania Google, które zobaczymy w przyszłym roku. W ten sposób mamy okazję zobaczyć pierwsze nowości, które pojawią się w systemie. Rzućmy sobie okiem na to, co nowego jest w przygotowaniu.

Język aplikacji i nowe uprawnienia dla powiadomień

Wraz z systemem Android 13 pojawi się możliwość wyboru języka dla aplikacji niezależnie od ustawień systemowych. W ten sposób będziemy mogli korzystać z innej lokalizacji przy wybranych aplikacjach względem tej głównej z oprogramowania. Będzie to możliwe z poziomu opcji każdej z aplikacji, co prezentują poniższe screenshoty.

Android 13 Tiramisu to także nowe uprawnienia dla powiadomień. Google chce zapanować nad bałaganem, który one powodują. Dlatego chce, aby stały się one dobrowolną funkcją. Użytkownicy zdecydują o tym, w jaki sposób ma się to odbywać.

Wśród nowości systemu Android 13 Tiramisu funkcja TARE

Android 13 Tiramisu ma także zająć się obszarem, którym jest mniejsze zużycie baterii. W zasadzie słyszymy, że Google pracuje nad tym każdego roku i efekt końcowy jest różny. Funkcja TARE ma odpowiadać za zarządzenie energią bezpośrednio na danym urządzeniu. Pojawią się specjalne limity, które będą miały docelowo wydłużyć czas pracy telefonu na jednym naładowaniu akumulatora. Jak to wyjdzie w praktyce? O tym przekonamy się z czasem.

Zmiany na ekranie blokady

Na koniec warto dodać, że Android 13 wprowadzi zmiany obejmujące ekran blokady. Dokładnie związane z wyświetlanym tu zegarem. W ustawieniach pojawią się nowe opcje, które umożliwią zmodyfikowanie layoutu. Nowości będzie oczywiście więcej, ale na więcej informacji będziemy musieli poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło