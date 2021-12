Xiaomi 12X to jeden z trzech smartfonów, które zobaczymy za kilka dni. Przed premierą wyciekła specyfikacja techniczna. Ta ujawnia nam, że będzie to po prostu model 12, ale z innym procesorem. Wiemy, że cena Xiaomi 12X ma być atrakcyjna. To sprawi, że smartfon zapewne będzie sprzedażowym hitem.