Xiaomi 12 Pro i OnePlus 10 Pro otrzymają wspólne rozwiązanie. Co to za technologia? Jest nią ekran LTPO 2.0 pochodzący z fabryk Samsung Display. Będzie to wysokiej klasy wyświetlacz AMOLED E5. Ekrany ze smartfonów Xiaomi 12 Pro oraz OnePlus 10 Pro powinny być bardzo podobne.

Xiaomi 12 Pro i OnePlus 10 Pro zaoferują bardzo podobne wyświetlacze. Będzie to ekran wykonany w technologii LTPO 2.0. Pierwszy z producentów udostępnił wideo, na którym zaprezentował możliwości tego rozwiązania. Możemy liczyć na szeroki zakres odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz.

Ekran z Xiaomi 12 Pro będzie w stanie prezentować obraz nawet w 120 Hz. Jednak w momencie, gdy obraz będzie tylko statyczny, to będzie on redukowany do zaledwie 10 Hz. To istotne pod kątem zużycia energii przez wyświetlacz, a co za tym idzie, wydłużenia czasu pracy na baterii. Obejrzyjcie to na poniższym wideo.

Ekran Xiaomi 12 Pro i OnePlus 10 Pro to panel AMOLED E5

Xiaomi 12 Pro oraz OnePlus 10 Pro otrzymają wyświetlacze, które dostarczy firma Samsung Display. Wiemy, że są to ekrany AMOLED E5 o przekątnej około 6,7 cala i rozdzielczości QHD+ oraz wykonane we wspomnianej technologii LTPO 2.0. Pierwszy z producentów zdążył się już pochwalić 15 rekordami odnotowanymi przez specjalistów z DisplayMate.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla Windows 11

źródło