Realme GT 2 Pro Master Edition bez tajemnic. Jest specyfikacja techniczna

Realme GT 2 Pro Master Edition to jedna z trzech wersji nowego flagowca marki. W sieci pojawiły się rendery oraz specyfikacja techniczna. Co zaoferuje to urządzenie? Telefon nie skrywa przed nami już prawie żadnych tajemnic. Zobaczmy, jak wygląda Realme GT 2 Pro Master Edition i co ma pod obudową.