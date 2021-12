Samsung Galaxy S22 Ultra jest już blisko i ma dostać konkretny aparat fotograficzny. Kamera otrzyma nowy przycisk AI. Do czego ma on służyć? Pozwoli na upiększanie zdjęć robionych głównych obiektywem z sensorem 108 MP. Dzięki temu Samsung Galaxy S22 Ultra pozwoli robić bardzo dobre zdjęcia w takiej rozdzielczości.

Samsung Galaxy S22 Ultra to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Premiera odbędzie się za kilka tygodni. Tymczasem dowiadujemy się, że oprogramowanie dla kamery otrzyma nowy przycisk AI. Będzie on powiązany z głównym aparatem fotograficznym z sensorem 108 MP. Co on umożliwi?

Nowy przycisk AI pozwoli włączyć specjalny tryb bazujący na sztucznej inteligencji. Dzięki temu zdjęcia robione w pełnej rozdzielczości 108 megapikseli mają być dobrej jakości. SI naniesie na nie modyfikacje obejmujące kolory, jasność czy szczegóły. Zostaną poprawione w tych obszarach, gdzie kamera normalnie nie daje sobie rady.

Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma aparat z nowym sensorem 108 MP

Wiemy, że Samsung w modelu Galaxy S22 Ultra umieści nowy sensor z matrycą 108 MP. Będzie to już trzecia generacja tej technologii. Spodziewajmy się więc dużych możliwości z zakresu fotografowania oraz nagrywania wideo. Sam aparat fotograficzny został ponadto przeprojektowany, co widzieliśmy ostatnio już m.in. na renderach.

źródło