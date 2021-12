Xiaomi 12 Pro w Geekbench. Ma najlepszy wynik ze smartfonów z SoC Snapdragon 8 Gen 1

Xiaomi 12 Pro to flagowiec chińskiej marki, który pojawia się w przeciekach od dłuższego czasu. Wiemy, że smartfon otrzyma pod obudową procesor Snapdragon 8 Gen 1. Teraz telefon został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench. Wykręcony tam wynik jest najlepszy wśród wszystkich dotychczas testowanych urządzeń z tym układem Qualcomma.

Snapdragon 8 Gen 1 z Xiaomi 12 Pro zdołał wykręcić w teście Single-Core prawie 1250 punktów. To rekordowy wynik. Natomiast w Multi-Core to ponad 3900 punktów. Rezultat jest jednak gorszy w porównaniu do tego, którym może pochwalić się SoC MediaTek Dimensity 9000. Tu odnotowano ponad 4300 punktów.

Xiaomi 12 Pro z SoC Snapdragon 8 Gen 1 bardzo mocarny

Wiemy też, że testowany w bazie Geekbench Xiaomi 12 Pro miał procesor wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. To kości typu LPDDR5, czyli naprawdę szybkie. Smartfon jest naprawdę mocny i wydajności mu z pewnością nie zabraknie. Możliwe, że powalczyć także o miano lidera rankingu AnTuTu.

źródło