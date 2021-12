OnePlus 10 Pro to smartfon, którego premiera jest blisko. Flagowiec otrzyma ekran wykonany w technologii LTPO 2.0. Co to oznacza? Wyświetlacz z modelu OnePlus 10 Pro z pewnością zapewni zmienne odświeżanie obrazu. Domyślamy się, że będzie ono w zakresie do 120 Hz, ale producent może nas zaskoczyć.