Samsung Galaxy S22 Ultra i Plus to dwa flagowce marki na 2022 r. Premiera jest coraz bliżej i do sieci wyciekł pierwszy render prasowy prezentujący oba telefony. Na nim widać także piórko S Pen dla pierwszego telefonu. Wiemy, że Samsung Galaxy S22 Ultra oraz Plus zostaną zaprezentowane w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Samsung Galaxy S22 Ultra oraz Galaxy S22 Plus to flagowce, które zobaczymy za kilka tygodni. Wiemy, że zadebiutują wraz z One UI 4.1. Premiera odbędzie się w lutym 2022 r. Tymczasem do sieci wyciekł oficjalny render prasowy. Na nim możemy zobaczyć oba smartfony obok siebie. Rzućmy sobie na to okiem.

Widoczny w artykule render pochodzi z oficjalnych materiałów prasowych producenta. Samsung Galaxy S22 Ultra pozuje na nim w towarzystwie modelu Plus. Widzimy tu bordowy i jasny odcień obudowy oraz czarne piórko S Pen. Grafika przedstawia tylko tył, gdzie widać aparaty fotograficzne. Wygląda to z pewnością bardzo ciekawie.

Render modeli Samsung Galaxy S22 Ultra i Plusa potwierdza design

Nowy render prasowy smartfonów Samsung Galaxy S22 Ultra i Plus potwierdza nam dotychczasowe przecieki odnośnie obu telefonów. Design z plotek okazał się być prawdziwy. Widzimy, że droższy smartfon ma rzeczywiście przeprojektowany aparat fotograficzny z wtopionymi w obudowę obiektywami. Natomiast w przypadku wersji Plus projekt wyspy jest zbliżony do poprzednika.

