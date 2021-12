Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12X i 12 to trzy smartfony, które zobaczymy pod koniec miesiąca. Wraz z nakładką MIUI 13. Kiedy odbędzie się konferencja? Jest data premiery nowych produktów. Xiaomi udostępniło teaser z konkretnym terminem. Flagowce z serii 12 oraz nakładka MIUI 13 są już naprawdę blisko.

Xiaomi 12 Pro, 12X i 12 doczekały się w końcu daty premiery. Nowe smartfony zostaną pokazane w trakcie tego samego wydarzenia, co nakładka MIUI 13. Datą premiery jest 28 grudnia. Tak więc nowości zostaną zaprezentowane po roku od zapowiedzi poprzednich flagowców oraz oprogramowania. Przedstawiciele firmy twierdzą, że jest na co czekać.

Xiaomi 12 Pro to flagowiec, który będzie najciekawszym z nowych telefonów. W drodze jest także model Ultra. Wiemy, że dostanie on bardzo nietypowy aparat fotograficzny. To urządzenie prawdopodobnie jednak zobaczymy w późniejszym terminie. Choć tak naprawdę nie można na tym etapie jeszcze nic wykluczyć.

Data premiery Xiaomi 12 Pro i MIUI 13 dotyczy Chin

Pamiętajmy, że wspomniane wydarzenie dotyczy eventu organizowanego w Chinach. Na globalną premierę smartfonów Xiaomi 12 Pro i pozostałych z serii oraz nakładki MIUI 13 poczekamy dłużej. Ta odbędzie się w pierwszym kwartale 2022 r. W tym ostatnim przypadku na razie nie ma konkretnego terminu.

źródło