One UI 4.1 to nowa nakładka Koreańczyków, której spodziewamy się ze smartfonami Samsung Galaxy S22. Co nowego wniesie? Odpowiedź na to pytanie na razie pozostaje tajemnicą. Jednak sama premiera One UI 4.1 jest już w zasadzie pewna i wiemy, że oprogramowanie będzie bazować na Androidzie 12.