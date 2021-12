Realme GT 2 Pro to wyczekiwany smartfon. Jego premiera ciągle przed nami. Kiedy go zobaczymy? Firma twierdzi, że wkrótce. W trakcie dzisiejsze konferencji marka nie pochwaliła się samym telefonem. W zamian pokazała trzy rozwiązania dla Realme GT 2 Pro, które trafią do tego urządzenia.