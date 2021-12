Realme 9 Pro Plus to flagowy średniak z nowej serii smartfonów. Jaki otrzyma aparat fotograficzny? Rąbka tajemnicy związanej ze specyfikacją techniczną kamer uchyla nam nowy wyciek. Wiemy, że Realme 9 Pro Plus ma dostać aparat z głównym sensorem mającym matrycę 50 MP oraz przedni z czujnikiem 16 MP.