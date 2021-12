MIUI 13 to nowa nakładka Xiaomi. Wśród nowości pojawi się nowy font Mi Sans. Jak on wygląda? To ujawnia nam nowy przeciek. Nie zabraknie też nowych Mi Prototype 210317. Zastąpią one w nakładce MIUI 13 te dotychczasowe. Zobaczmy więc, co przygotowało z myślą o nowym oprogramowaniu Xiaomi.