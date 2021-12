Realme GT 2 Pro to flagowiec, którego premiera jest blisko. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna smartfona? Do sieci wyciekło już sporo szczegółów i cześć z nich ujawnił sam producent. Zobaczmy więc, co już wiemy przed zapowiedzią Realme GT 2 Pro. Nowy telefon chińskiej marki zapowiada się bardzo ciekawie.

Realme GT 2 Pro to flagowy smartfon chińskiej marki, który był obiektem wielu przecieków. Oficjalna premiera już 20 grudnia. Fanów marki zastanawia, jaka będzie cena i specyfikacja techniczna telefonu. Na temat flagowca Realme GT 2 Pro wiadomo już całkiem sporo. Znane informacje zebraliśmy w tym artykule.

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz

Realme GT 2 Pro otrzyma 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości QHD+. Zapewni on więc wyraźny obraz i poza tym będzie go prezentować w 120 Hz. Nie wiadomo jednak, czy jest to panel LTPO, który zapewni zmienne odświeżanie. W droższej wersji kamerka do selfie prawdopodobnie zostanie schowana pod ekranem, co sugeruje przeciek sprzed kilku dni.

Wydajny procesor Snapdragon 8 Gen 1

Wiemy, że Realme 8 GT 2 Pro będzie jednym z pierwszych smartfonów na rynku z procesorem Snapdragon 8 Gen 1. Nowy SoC Qualcomma jest naprawdę wydajny, o czym świadczą wyniki w teście AnTuTu. Układ będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca. Pewne plotki mówią także o wersji mającej 1 TB pamięci.

Potrójny aparat fotograficzny 50 MP

Realme GT 2 Pro otrzyma potrójny aparat fotograficzny na ciekawie zaprojektowanej wyspie. Wiemy, że producent zdecydował się na umieszczenie obiektywu ultraszerokokątnego, który zapewni bardzo szeroki kąt w postaci 150 stopni. Znajdziemy tu dwa sensory z matrycami 50 MP. Trzecim elementem będzie prawdopodobnie teleobiektyw z czujnikiem 8 MP, ale to jeszcze nie jest pewne. Natomiast przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Cena Realme GT 2 Pro atrakcyjna

Realme GT 2 Pro ma być jednym z najtańszych smartfonów z procesorem Snapdragon 8 Gen 1. Cena ma być podobna do modelu Motorola Moto Edge X30, które w Chinach zaczynają się od 3199 juanów (ok. 2070 zł). W Europie będą to wyższe kwoty i tu mówi się o cenach od około 800 euro. W przypadku telefonów tego producenta z takimi cenami do czynienia jeszcze nie mieliśmy, ale marka chce w końcu powalczyć o klientów w półce premium.

Bateria z ładowaniem o mocy 65 W

Wczesne plotki zakładały, że Realme GT 2 Pro może dostać baterię z bardzo szybkim ładowaniem nawet o mocy 125 W. Tak się jednak nie stanie. Smartfon był już certyfikowany przez chińskie 3C. Tam pojawiła się informacja o ładowarce o mocy 65 W. Sam akumulator powinien mieć pojemność około 4500-5000 mAh.

Ekologiczna obudowa

Realme GT 2 Pro ma otrzymać „zieloną” obudowę. Producent sięgnął po materiały, które mają być przyjazne dla środowiska naturalnego. Będzie to jedna z trzech innowacji, które niedawno zapowiedziała marka w kontekście tego telefonu. Inną ma być 360-stopniowe NFC. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme GT 2 Pro — specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED QHD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1 z GPU Adreno 730

8 lub 12 GB pamięci RAM

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 8 (?) MP

bateria o pojemności około 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z nakładką producenta

źródło: opracowanie własne