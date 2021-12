Xiaomi 12 Ultra to flagowiec, który zbliża się coraz większymi krokami. Jego pełna specyfikacja techniczna ciągle owiana jest tajemnicą. Teraz w sieci pojawiły się świeże plotki obejmujące ekran smartfona. Co ciekawe wyświetlacz będzie mniejszy w porównaniu do tego z poprzednika, gdzie był to panel o przekątnej 6,81 cala.

Ekran z modelu Xiaomi 12 Ultra ma mieć przekątną na poziomie około 6,5-6,6 cala. Już rendery podstawowej wersji flagowca ujawniały nam, że tam zdecydowano się na wyświetlacz o przekątnej 6,2 cala. Nowe informacje ujawnił na łamach społecznościowki Weibo leaker Digital Chat Station, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone informacje z obozu chińskiej marki. Coś więc musi być na rzeczy.

Ekran Xiaomi 12 Ultra mniejszy i to dopiero początek

Źródło informacji twierdzi, że zmiany dotyczą nie tylko smartfona Xiaomi 12 Ultra. Podobne obejmą także telefony marki Redmi na 2022 r. Te również nieco zmaleją. To oznacza, że może nas czekać powrót do nieco mniejszych wyświetlaczy. Co tak naprawdę wiele osób może ucieszyć.

