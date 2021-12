Xiaomi 12 Pro może zadebiutować z ciekawą funkcją, którą zdaje się ujawniać wideo z MIUI 13. Co to za rozwiązanie? To kamera schowana pod wyświetlaczem. Jeden z serwisów twierdzi, że film z MIUI 13 krążący po sieci potwierdza technologię z Xiaomi 12 Pro. Oficjalna premiera nowego smartfona jest coraz bliżej.