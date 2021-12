OnePlus Nord 2 CE 5G jest coraz bliżej i mamy okazję zobaczyć rendery smartfona. Jak on wygląda? Mamy tutaj do czynienia z kopią modelu Oppo Reno 7 SE. Oba telefony są do siebie bardzo podobne. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna OnePlus Nord 2 CE 5G. Rzućmy sobie na nią okiem.