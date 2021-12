OnePlus 10 Pro zaoferuje bardzo szybkie ładowanie baterii. W sieci pojawiła się specyfikacja techniczna i ta zakłada, że akumulator ma wspierać ładowarki o mocy 80 W. Jak to natomiast będzie wyglądało w przypadku bezprzewodowego ładowania modelu OnePlus 10 Pro? Pod tym względem również będzie nieźle.

OnePlus 10 Pro to flagowiec, który ma zadebiutować w styczniu. Urządzenie było obiektem wielu przecieków. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta zakłada także bardzo szybkie ładowanie baterii. Pod tym względem smartfon zaoferuje większe możliwości od poprzednika.

Dowiadujemy się, że OnePlus 10 Pro zaoferuje szybkie ładowanie przewodowe o mocy 80 W. Natomiast w przypadku bezprzewodowego będzie ono realizowane poprzez ładowarkę 50 W. Jest więc naprawdę nieźle. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna obejmująca inne obszary wyposażenia.

OnePlus 10 Pro dostanie ekran QHD+ i będzie to panel LTPO ze zmiennym odświeżaniem obrazu do 120 Hz. Następnie mamy układ Snapdragon 8 Gen 1 i aparat składający się z sensorów 48, 50 i 8 MP. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 32 MP, a całość będzie pracować pod kontrolą Androida 12 z ColorOS 12. Znane dane techniczne widoczne są poniżej.

OnePlus 10 Pro — specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED LTPO o rozdzielczości 1440 x 3216 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

potrójny aparat fotograficzny 48 + 50 + 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

163,2 x 73,6 x 8,7 mm

IP68

Android 12 z ColorOS12

źródło