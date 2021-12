Huawei P50 Pocket to składany smartfon chińskiej marki. W sieci pojawiły się zdjęcia z sesji oraz częściowa specyfikacja techniczna. Telefon ma dwa ekrany, z czego jeden na pleckach ma przekątną 1 cala i posłuży do robienia selfie. Zobaczmy sobie, jak wygląda Huawei P50 Pocket. Premiera już za kilka dni.

Huawei P50 Pocket to składany smartfon, którego debiut jest bardzo blisko. Urządzenie pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Teraz mamy okazję zobaczyć zdjęcia pochodzące z oficjalnej sesji produktu z aktorką Guan Xiaotong. Ponadto znana jest częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Co on zaoferuje?

Design Huawei P50 Pocket jest już bez tajemnic. Widzimy, że składany smartfon ma aparat fotograficzny podobny do tego z ostatnich flagowców marki. W drugim okręgu umieszczono jednak ekranik. Ma on przekątną 1 cala. Główna kamera składa się z sensorów 50, 13 i 8 MP. Poniżej zdjęcia zrobione w trakcie wspomnianej sesji.



















Kompletna specyfikacja techniczna Huawei P50 Pocket tajemnicą

Rozkładany ekran Huawei P50 Pocket ma przekątną 6,85 cala. Wiemy też, że pod obudową znajduje się bateria wspierająca szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 66 W. Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest znana. Wszystkie szczegóły zapewne poznamy tuż przed planowaną na 23 grudnia premierą.

