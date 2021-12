Samsung Galaxy A53 to nadchodzący średniak koreańskiej marki. Smartfon pojawił się w bazie Geekbench, a tam jego częściowa specyfikacja techniczna. Ta obejmie prawdopodobnie procesor Exynos 1200 z GPU Mali-G68. Zobaczmy sobie, co jeszcze wiadomo o modelu Samsung Galaxy A53 i kiedy odbędzie się jego premiera.

Samsung Galaxy A53 to smartfon, który powinien zadebiutować w przyszłym kwartale. Premiera jest coraz bliżej, a tymczasem telefon dostrzeżono w bazie benchmarku Geekbench. Tam pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Testowany w Geekbench Samsung Galaxy A53 miał procesor z układem graficznym ARM Mali-G68. Prawdopodobnie jest to autorski Exynos 1200, a więc nie najwydajniejszy układ, co trzeba mieć na uwadze. Chip wspomagany był przez 6 GB pamięci RAM, ale spodziewajmy się też wersji z 8 GB. Całość pracowała pod kontrolą Androida 12. Oczywiście z nakładką One UI 4.

Samsung Galaxy A53 otrzyma także poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Następnie mamy 6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Nie zabraknie też odświeżania obrazu w 120 Hz. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna, widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A53 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz

nieznany procesor Qualcomm Snapdragon

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącza USB i słuchawkowe 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

Android z One UI

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail