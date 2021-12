Realme 9i to średniak marki, który zadebiutuje w pierwszym kwartale 2022 r. Tymczasem dostrzeżono go na stronach FCC i TUV Rheinland. Tam pojawiły się zdjęcia i schematy telefonu. Sama specyfikacja techniczna wyciekła do sieci już wcześniej. Zobaczmy, co już wiadomo o Realme 9i i kiedy go zobaczymy.