Huawei P50 Pocket to składany smartfon marki znany nam dotychczas pod nazwą Mate V. Wygląda na to, że na rynkach poza Chinami pojawi się pod tą pierwszą. Ujawnia to oficjalny teaser udostępniony przez globalny oddział producenta. Premiera Huawei P50 Pocket ma odbyć się już w przyszłym tygodniu.