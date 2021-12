Realme GT 2 Pro to wyczekiwany flagowiec marki. Pojawiła się data konferencji marki. Ta ma odbyć się już w przyszłym tygodniu. Grafika dołączona do zaproszenia ujawnia nam, że event zostanie poświęcony serii Realme GT 2. Tak więc poza modelem z dopiskiem Pro zapewne zobaczymy co najmniej jeszcze jeden.