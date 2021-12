Xiaomi 12 Pro pozuje na renderach w etui. Aparat ma trzy obiektywy

Xiaomi 12 Pro to jedne z trzech flagowców marki, których premiery spodziewamy się w tym miesiącu. Będzie to model pośredni pomiędzy najtańszą edycją a wariantem Ultra. W sieci pojawiły się rendery jednego z producentów akcesoriów. Pokazują nam one Xiaomi 12 Pro w etui, gdzie widać też aparat fotograficzny.

Aparat fotograficzny z Xiaomi 12 Pro otrzyma trzy obiektywy, z czego jeden (główny) będzie wyróżniał się dużym rozmiarem. Połączony z nim sensor ma matrycę 50 MP. Kamera została przeprojektowana, co może się podobać. Wspomniane rendery prezentujące telefon w etui obejrzycie poniżej.

Aparat Xiaomi 12 Pro ma być konkretny

Xiaomi 12 Pro ma dostać wysokiej klasy aparat fotograficzny o dużych możliwościach. Producent zapewne będzie chciał podnieść konkurencji poprzeczkę i powalczy o miano lidera rankingu DxOMark Mobile. Poza tym telefon ma wyróżniać się konkretnym ekranem AMOLED typu LTPO, który zapewni zmienne odświeżanie obrazu. Kompletna specyfikacja techniczna smartfona na razie nie jest znana.

źródło: Gizmochina