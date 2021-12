Xiaomi 12 Ultra to flagowiec, który pojawia się w plotkach już od dawna. Sama marka potwierdziła to urządzenie już kilka miesięcy temu. Jaki otrzyma aparat fotograficzny? Na pewno o bardzo dużych możliwościach. Co ciekawe, sam design kamery może być naprawdę nietypowy. Zobaczmy, czego powinniśmy się spodziewać na podstawie zdjęć etui.

W sieci pojawiły się zdjęcia etui dla Xiaomi 12 Ultra, które ujawniają zarys kamery. Widzimy, że aparat fotograficzny flagowca ma być naprawdę nietypowy. Trochę nawiązuje do tego, co znamy z Huawei Mate 40 Pro, ale tutaj będzie to jeszcze bardziej udziwnione. Brakuje za to miejsca na drugi ekranik na pleckach. Możliwe, że element ten po prostu zniknie.

Aparat fotograficzny Xiaomi 12 Ultra może być najlepszy na rynku

Chińczycy zapewne będą chcieli wraz z Xiaomi 12 Ultra podnieść konkurencji poprzeczkę. Zrobiono to wraz z tegorocznym modelem i pewnie nie inaczej będzie w przypadku tego nadchodzącego. Dokładne szczegóły tego aparatu fotograficznego nie są jednak znane. Na więcej informacji musimy poczekać. Premiera jest blisko.

