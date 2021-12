Oppo Find N to składany smartfon marki, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekły rendery prasowe oraz specyfikacja techniczna. Znana jest także cena Oppo Find N i ta oczywiście nie będzie niska. Zobaczmy, co już wiadomo na kilka dni przed premierą składanego telefonu firmy.

Oppo Find to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Tymczasem do sieci wyciekły rendery, cena i specyfikacja techniczna telefonu. Sprzęt nie będzie tani. Zobaczmy, ile zapłacimy za Oppo Find N i co o nim wiemy.

Cena Oppo Find N w Chinach za wersję z 256 GB miejsca została ustalona na 12999 juanów (ok. 8330 zł). Model z 512 GB pamięci kosztuje 13999 juanów (ok. 8970 zł). Tanio nie będzie, ale to składany smartfon, a te nie należą do najtańszych. Poniżej rendery prasowe, które udostępnił jeden z leakerów.

Cena Oppo Find N wysoka, ale specyfikacja techniczna z wyższej półki

Składany smartfon Oppo Find N ma 8-calowy ekran 120 Hz, który się rozkłada. Następnie mamy 6,5-calowy wyświetlacz z przodu. Aparat fotograficzny ma główny sensor Sony IMX766 50 MP i dwa dodatkowe 16 i 13 MP. Z przodu znajdzie się kamerka 32 MP. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

8-calowy ekran OLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

6,5-calowy ekran o odświeżaniu obrazu w 60 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888

8 lub 12 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 16 + 13 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

Android z nakładką ColorOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło