MIUI 12.5 Global to aktualizacja, która trafiła na sporo smartfonów. Teraz Xiaomi rozpoczęło testy oprogramowania na Redmi Note 8, czyli popularnym średniaku marki. Na razie uaktualnienie udostępniono w ramach Mi Pilot. Wszyscy właściciele Redmi Note 8 na MIUI 12.5 trochę jeszcze poczekają.

MIUI 12.5 Global trafiło już na sporo telefonów chińskiej marki. Właściciele wielu z nich jednak cały czas czekają. Dotyczy to m.in. użytkowników popularnego swego czasu smartfona Redmi Note 8. Jednak dla nich Xiaomi również szykuje uaktualnienie. Aktualizacja dla tego modelu znajduje się już w fazie testów.

Aktualizacja do MIUI 12.5 Global dla Redmi Note 8 została udostępniona w ramach programu pilotażowego Mi Pilot. Xiaomi oddało w ręce testerów software oznaczony ciągiem znaków V12.5.1.0.RCOMIXM. Oprogramowanie bazuje na systemie Android 11. Smartfon pewnie nie otrzyma uaktualnienia do Androida 12. Warto dodać, że przywrócono tu efekt Gaussian Blur w centrum sterowania.

Aktualizacja MIUI 12.5 Global dla Xiaomi Redmi Note 8 z rozszerzoną pamięcią

Użytkownicy Redmi Note 8 skorzystają po aktualizacji do MIUI 12.5 Global z ciekawej nowości. To wirtualna pamięć operacyjna, która pozwala rozszerzyć RAM telefonu. W tym przypadku będzie to możliwe o dodatkowy 1 GB, który zostanie zabrany z miejsca na dane. Finalna wersja uaktualnienia pewnie będzie udostępniana za kilka tygodni.

