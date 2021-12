Xiaomi 12 Pro pojawiał się już w przeciekach. Pewne plotki mówiły jednak o tym, że jego premiera może odbyć się później wraz z modelem Ultra. Wygląda jednak na to, że ten telefon również zostanie zaprezentowany w tym miesiącu. Jak będzie cena Xiaomi 12 Pro? Raczej nie niska.

Leaker Digital Chat Station, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone informacje z obozu chińskiej marki, twierdzi, że Xiaomi 12 Pro zadebiutuje jeszcze w grudniu. Wraz z tańszym modelem. Cena tego drugiego ma przekroczyć kwotę 4 tys. juanów (ok. 2560 zł). Będzie więc drożej.

Cena Xiaomi 12 Pro będzie jeszcze wyższa

W przypadku Xiaomi 12 Pro spodziewajmy się jeszcze większych kwot. Pewnie o około tysiąc juanów wyższych. W tym przypadku byłoby to więc ponad 5 tys. juanów (ok. 3200 zł). Oczywiście w Europie nie będą to kwoty po przewalutowaniu, a wyższe. W Polsce ceny wyniosą pewnie około 1 zł do 1 juana.

