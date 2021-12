POCO X4 NFC oraz POCO F4 GT to dwa nadchodzące smartfony submarki Xiaomi. Kiedy odbędzie się ich premiera? Biorąc pod uwagę to, że oba są już certyfikowane, to pewnie już w pierwszym kwartale 2022 r. Nie będą to zupełnie nowe telefony, a przebrandowane modele, które w Chinach pojawią się pod innymi nazwami.