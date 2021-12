Motorola Moto Edge X30 to pierwszy smartfon z układem Snapdragon 8 Gen 1. Premiera odbyła się w chinach. Specyfikacja techniczna flagowca jest naprawdę konkretna. Natomiast cena Moto Edge X30 jest atrakcyjna. Od tym względem Motorola nie zawiodła i pozytywnie zaskoczyła.

Cena modelu Motorola Moto Edge X30 w podstawowej wersji została ustalona na poziomie tylko 3199 juanów (ok. 2050 zł). Za najmocniejszą konfigurację z 12 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane trzeba zapłacić 400 juanów więcej. Jest też specjalna edycja z kamerką 60 MP do selfie schowaną pod ekranem za 3999 juanów (ok. 2560 zł).

Cena smartfona Motorola Moto Edge X30 atrakcyjna a specyfikacja konkretna

Smartfon Motorola Moto Edge X30 ma 6,7-calowy ekran OLED Full HD+ z odświeżaniem w 144 Hz. Snapdragon 8 Gen 1 wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie 68 W. Aparat jest potrójny i składa się z dwóch sensorów 50 MP i czujnika głębi 2 MP. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

6,7-calowy ekran OLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 60 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

163,1 x 76,5 x 8,8 mm

Android 12 z MYUI 3.0

