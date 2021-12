Huawei Mate V to składany smartfon marki. Premiera jest blisko i w sieci pojawiły się zdjęcia etui. Te ukazują nam, że aparat fotograficzny może zostać zapożyczony z Huawei P50 Pro. Wskazują na to dwa okrągłe wcięcia. Wiemy, że prezentacja modelu Mate V czeka nas jeszcze w tym miesiącu.

Huawei Mate V zostanie zaprezentowany jeszcze przed Wigilią. To składany smartfon chińskiej marki, który ma rywalizować z modelami Galaxy Z Flip czy rozkładanymi Motorolami. Wygląda na to, że aparat fotograficzny telefonu zostanie zapożyczonymi z innego i tym jest Huawei P50 Pro. Sugerują to zdjęcia etui.

Poniżej widać zdjęcia etui dla Huawei Mate V, które nie tylko potwierdzają, że będzie to telefon inspirowany tymi z klapką. Dwa duże wycięcia z tyłu sygnalizują nam aparat fotograficzny bardzo podobny do kamery modelu P50 Pro. Czy będzie on składać się z tych samych sensorów? Tego już nie wiadomo.









Aparat z P50 Pro w Huawei Mate V byłby świetną wiadomością

Huawei P50 Pro ma bardzo dobrej klasy aparat fotograficzny. Jeśli ta sama kamera znajdzie się w składanym smartfonie Mate V, to będzie to świetna wiadomość. Na rozwiązanie tej zagadki jeszcze chwilę poczekamy. Debiut planowany jest na 23 grudnia i wtedy wszystko powinno się wyjaśnić.

