Realme GT 2 Pro jest już blisko. Przed nami premiera i tuż przed zapowiedzią wyciekają nowe szczegóły. Tym razem obejmują one aparat fotograficzny oraz ekran. W ten sposób specyfikacja techniczna nadchodzącego flagowca marki przestaje być tajemnicza. Zobaczmy, co już wiadomo o Realme GT 2 Pro.

Realme GT 2 Pro ma premierę 9 grudnia. Dziś marka pochwali się nowym flagowcem, który jest obiektem przecieków od jakiegoś czasu. W sieci pojawiły się nowe informacje obejmujące ekran oraz aparat fotograficzny. Co już wiadomo na temat specyfikacji technicznej Realme GT 2 Pro?

Smartfon otrzyma 6,7-calowy ekran AMOLED QHD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Wyświetlacz Realme GT 2 Pro jest płaski i nie ma wcięcia dla kamerki. Schowano ją pod panelem, co potwierdza poniższe zdjęcie. Wiemy, że przedni aparat do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Aparat fotograficzny Realme GT 2 Pro jest potrójny. Główny sensor typu 1/1.5″ ma matrycę 50 MP i wspiera OIS. Obiektyw ultraszerokokątny też ma czujnik 50 MP. Całość uzupełnia teleobiektyw. Bateria ma zapewnić ładowanie o mocy 65 W. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme GT 2 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED QHD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1 z GPU Adreno 730

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

potrójny aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności około 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z nakładką producenta

