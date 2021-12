IQOO 9 to kolejny flagowiec z procesorem Snapdragon 8 Gen 1. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy, że smartfon otrzyma ekran z odświeżaniem obrazu w 120 Hz czy bardzo szybkie ładowanie baterii o mocy 125 W. Premiery IQOO 9 spodziewamy się w pierwszym kwartale 2022 r.

IQOO 9 wkrótce dołączy do smartfonów, które mają nowy SoC Qualcomma. Premiera ma odbyć się w pierwszym kwartale 2022 r. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna tego flagowca, która obejmuje m.in. SoC Snapdragon 8 Gen 1. Zobaczmy, co już wiadomo na temat wyposażenia tego modelu.

Smartfon IQOO 9, poza wspomnianym procesorem Snapdragon 8 Gen 1, dostanie bardzo szybkie ładowanie baterii. Plotki mówią, że bateria ma obsługiwać ładowarkę o mocy aż 120 W. Tak więc będzie to podobne rozwiązanie do HyperCharge opracowane przez Xiaomi.

Pełna specyfikacja techniczna IQOO 9 na razie tajemnicą

Poza tym wiemy, że IQOO 9 otrzyma wyświetlacz klasy OLED, który zapewni odświeżanie obrazu w 120 Hz i poza tym ma cechować się udoskonaleniami z zakresu reakcji na dotyk. Natomiast aparat fotograficzny ma otrzymać gimbal, co zapewni lepszą stabilizację obrazu. Kompletna specyfikacja techniczna tego flagowca nie jest na razie znana. Poznamy ją zapewne bliżej planowanej daty premiery telefonu.

