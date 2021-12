Samsung Galaxy Z Fold 4 to składany smartfon Koreańczyków, który pojawi się w 2022 r. Z pewnością otrzyma lepszy ekran od poprzednika. Co nowego się pojawi? Świeże plotki mówią o tym, że będzie to nowa technologia związana z przednią kamerą. Ta powinna być w modelu Samsung Galaxy Z Fold 4 mniej widoczna.

Samsung Galaxy Z Fold 4 to składany smartfon koreańskiej marki, który już pojawiał się w przeciekach. Na łamach tamtejszych mediów pojawiły się nowe plotki obejmujące ekran telefonu. Te związane są z technologią umieszczenia kamerki do selfie bezpośrednio pod wyświetlaczem, co zobaczyliśmy w telefonie z tego roku.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 4 otrzyma kamerę schowaną pod rozkładanym ekranem, jak to jest w poprzedniku. W modelu z tego roku wyraźnie jednak widać miejsce, gdzie schowano aparat. W przypadku rozwiązania na 2022 r. ma to być lepiej ukryte. Nie wiemy, czy do tego stopnia, że w ogóle nie będzie można zlokalizować kamery gołym okiem. Ma to być jednak mniej widoczne.

Samsung Galaxy Z Fold 4 z premierą latem

Na składanego smartfona Samsung Galaxy Z Fold 4 trochę jeszcze poczekamy. Urządzenie ma zadebiutować dopiero latem przyszłego roku. Do tego czasu telefon będzie z pewnością jeszcze obiektem mnóstwa przecieków. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

