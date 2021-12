Realme GT 2 Pro to flagowiec, którego spodziewamy się jutro. Tymczasem wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Ta obejmuje ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości QHD+. Zobaczmy, co już wiadomo o modelu Realme GT 2 Pro oraz jaki zaoferuje aparat fotograficzny.

Realme GT 2 Pro zostanie zaprezentowany już w czwartek. Premiera telefonu jest pewnym zaskoczeniem, bo do niedawna spodziewaliśmy się go trochę później. Tymczasem do sieci wyciekają nowe informacje. Te obejmują ekran flagowca Realme GT 2 Pro. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Ekran z Realme GT 2 Pro to płaski panel AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości QHD+. Wyświetlacz będzie w stanie prezentować obraz w 120 Hz. Wiemy też, że otrzyma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie. Umieszczony tam aparat pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Realme GT 2 Pro z tyłu obudowy otrzyma potrójny aparat fotograficzny. Obiektywy z szerokim oraz ultraszerokim kątem dostaną sensory 50 MP. Będzie też teleobiektyw z nieznanym na razie czujnikiem. Pewnie będzie to matryca o rozdzielczości 8 lub 12 MP. Znana, ale ciągle niekompletna specyfikacja techniczna flagowca widoczna jest poniżej.

Realme GT 2 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED QHD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1 z GPU Adreno 730

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

potrójny aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności około 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z nakładką producenta

