OnePlus 10 Pro to jeden z pierwszych smartfonów z układem Snapdragon 8 Gen 1. Znajdziemy go też w Samsungach Galaxy S22, ale flagowce Koreańczyków zostaną pokazane dopiero w lutym. Tymczasem jest data premiery pierwszego ze smartfonów. Wygląda na to, że do debiutu pozostało już tylko kilka tygodni.

Datą premiery OnePlus 10 Pro jest rzekomo 5 stycznia. Tego dnia ma odbyć się konferencja Chińczyków w Las Vegas. To oznacza, że telefon zadebiutuje w trakcie targów CES 2022 na kilka tygodni przed serią Galaxy S22. Samsung planuje swoje wydarzenie na 8 lutego.

Nie tylko OnePlus 10 Pro zadebiutuje przed Galaxy S22

Wiemy, że OnePlus 10 Pro ma być jednym z kilku telefonów, które dostaną procesory Snapdragon 8 Gen 1 przed serią Samsung Galaxy S22. Wśród nich są m.in. nowe flagowce marek Motorola, Xiaomi czy Realme. Tym razem Koreańczycy wprowadzą swoje modele nieco później, co może być na przykład związane z globalnym niedoborem chipów.

