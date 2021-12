Android 12 z One UI 4 dla smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3 okazał się być psotliwy. Wybrani użytkownicy skarżą się na problemy. W najgorszym przypadku ich telefon po aktualizacji nie działa. To oznacza, że One UI 4 z systemem Android 12 musi zawierać poważne błędy.

Android 12 z One UI 4 trafił już na kilka modeli koreańskiej marki. Wśród nich są także ostatnie składane smartfony, czyli Samsung Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z. Flip 3. Niestety aktualizacja okazała się być dla tych telefonów psotliwa. Wybrani właściciele skarżą się na dokuczliwe problemy. Jak one się objawiają?

Problemy z One UI 4 i systemem Android 12 po aktualizacji zgłaszane są przez koreańskich właścicieli telefonów Samsung Galaxy Z Flip 3 i Z Fold 3. To w tym kraju nowe uaktualnienie zostało udostępnione w pierwszej kolejności. Błędy dotyczą migotania ekranu, trybu ciemnego, niskiej wydajności czy braku działania Dual Messenger z częścią aplikacji. W najgorszym wypadku smartfon przechodzi w tryb recovery lub w ogóle się nie włącza.

Android 12 i One UI 4 dla Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3 może być opóźniony

Opisane wyżej problemy zapewne sprawią, że aktualizacja do Androida 12 z nakładką One UI 4 dla Samsungów Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3 na wielu rynkach zostanie opóźniona. Producent będzie musiał przyjrzeć się błędom. Następnie wprowadzić stosowne poprawki. Po to, aby nie dochodziło do awarii na innych telefonach.

