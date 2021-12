Realme GT 2 Pro to jeden z pierwszych flagowców z układem Snapdragon 8 Gen 1. Jest data premiery i nieoczekiwanie zapowiedź odbędzie się jeszcze w tym tygodniu. Na razie w Chinach, gdzie smartfon zostanie pokazany 9 grudnia. Zobaczmy, co wiemy o Realme GT 2 Pro i jak on wygląda.

Realme GT 2 Pro był już obiektem wielu przecieków. Spekulowano, że zapowiedź smartfona odbędzie się w pierwszym kwartale 2022 roku. Tymczasem zobaczymy go jeszcze w tym tygodniu. Mało tego, bo datą premiery jest 9 grudnia. Tak, to już za dwa dni. Będzie to jeden z pierwszych modeli z układem Snapdragon 8 Gen 1 (obok Moto Edge X30).

Data premiery Realme GT 2 Pro została obwieszczona na łamach chińskiej społecznościówki Weibo. To tam pojawiła się grafika, którą widzicie poniżej. Na niej widnieje data 9 grudnia i nazwa samego telefonu. Jest to spory zaskoczeniem, ale chyba nie ma co narzekać.

Data premiery Realme GT 2 Pro dotyczy Chin

Pamiętajmy, że Realme GT 2 Pro to smartfon, który najpierw zadebiutuje w Chinach. Wspomniana data prezentacji dotyczy rynku Państwa Środka i to tam ruszy sprzedaż tego telefonu w pierwszej kolejności. W Europie i tak trzeba będzie poczekać do pierwszego kwartału 2022 roku, co warto mieć na uwadze. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło