POCO M4 Pro 5G został zaprezentowany w zeszłym miesiącu. W Polsce nadal czekamy, ale wkrótce urządzenie pojawi się także nad Wisłą. Jest polska data premiery i tą jest 13 grudnia. Spodziewamy się, że cena POCO M4 Pro 5G w kraju będzie naprawdę atrakcyjna.

Polska premiera POCO M4 Pro 5G rozpocznie się za tydzień o godzinie 10:00. Wydarzenie będzie transmitowane na kanałach społecznościowych marki. Wtedy zobaczymy, jaka jest cena telefonu w kraju. Tymczasem możemy spekulować bazując na kwotach w euro.

Polska cena POCO M4 Pro 5G być może od 999 zł

Podstawowy model POCO M4 Pro 5G w Europie kosztuje 229 euro. To około 1050 zł, ale możliwe, że rodzimy oddział firmy obniży ją do magicznej granicy 999 euro. Za wersję z większą pamięcią powinniśmy zapłacić o 100 z więcej. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się za kilka dni. Na start ma pojawić się oferta specjalna. Poniżej specyfikacja techniczna telefonu.

6,6-calowy ekran o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniem 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 810

4 lub 6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 80211ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

195 g

Android 11 z MIUI

