Pixel Feature Drop w wersji grudniowej już jest. Google w ten sposób udostępnia wybrane funkcje z najnowszych smartfonów Pixel 6 na starsze Pixele. Począwszy od modeli Google Pixel 3, choć w tym przypadku nowości jest niewiele. Zobaczmy, co wnosi grudniowa aktualizacja.

Grudniowa aktualizacja Pixel Feature Drop doczekała się zapowiedzi. Dzięki niej właściciele starszych smartfonów Made by Google otrzymają wybrane funkcje z najnowszych modeli. Mowa oczywiście o telefonach Google Pixel 6. Zobaczmy, jakie nowości wprowadzono.

W ramach grudniowej Pixel Feature Drop starsze Pixele otrzymują dostęp do takich funkcji, jak Snap po szybkim tapnięciu, nowy filtr dla Snapchata, tryb konwersacji, wykrywanie wypadków samochodowych czy nowe języki w narzędziu do nagrywania. Warto też wspomnieć o udoskonaleniach, które obejmują technologię Nearby Share i związane są z UWB w modelu Pixel 6 Pro (i tylko w tym). Poniżej dostępność opcji w zależności od modelu smartfona.

Pixel Feature Drop to nowe funkcje z Google Pixel 6 nawet dla kilkuletnich modeli

W ramach Pixel Feature Drop Google udostępnia nowe funkcje z tegorocznych modeli nawet dla użytkowników kilkuletnich smartfonów. Dotyczy to tych wszystkich telefonów, które otrzymały aktualizację do Androida 12. To oznacza, że właściciele modeli Pixel 3 też załapią się na nowości, choć w tym przypadku nieliczne.

źródło: fonearena