MIUI 13 to duża aktualizacja nakładki Xiaomi, która zbliża się wielkimi krokami. Wprowadzi ona liczne zmiany i nowości. Teraz poznajemy kolejne szczegóły, do których dotarł serwis źródłowy. Te obejmują supertapety czy funkcję SOT. Zobaczmy więc sobie, czego mamy się spodziewać.

Wraz z aktualizacją do MIUI 13, co ujawnia beta oprogramowania z numerkiem 21.12.4, znika SOT. Jeśli więc korzystaliście z tej funkcji, to nie mamy dobrych wieści. Google również się jej pozbyło wraz z Androidem 12 i Xiaomi poszło w jego ślady. Trochę szkoda, ale nic nie zaradzimy. Zawsze będzie można sięgnąć po narzędzia firm trzecich.

Zmiany z MIUI 13 na gorsze to SOT i także supertapety

Zmiany, które nie są zapewne na plus, obejmą wraz z MIUI 13 także supertapety. Tutaj zniknie tapeta pogodowa dodana w styczniu. Xiaomi zapewne szykuje inne nowe, ale tej zamierza się pozbyć. Są na szczęście także nowe plusy.

Xiaomi w aplikacji aparatu z MIUI 13 doda możliwość dodawania znaku wodnego do skanowanych dokumentów. Następnie mamy możliwość uzyskiwania dostępu do danych w chmurze z poziomu menedżera plików. Firma zredukowała także system ostrzeżeń o baterii z 30 do 15 proc. Dzięki temu aktualizacje będzie można instalować przy mniejszym naładowaniu akumulatora.

