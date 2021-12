Xiaomi 12 Pro zbliża się wielkimi krokami. Smartfon został dostrzeżony na stronach 3C oraz TENAA. To przybliża go do debiutu i przy okazji jedna z nich potwierdza nam, że flagowiec ma wspierać bardzo szybkie ładowanie HyperCharge. To oznacza, że model Xiaomi 12 Pro będzie obsługiwać ładowarkę o mocy 120 W.