Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1. Nie będzie jednak pierwszym telefonem z nowym układem Qualcomma. Przed nim ma pojawić się co najmniej pięć innych flagowców z tym SoC. Tak więc Samsung Galaxy S22 Ultra pod tym względem będzie nieco spóźniony.

Snapdragon 8 Gen 1 został ogłoszony pod koniec listopada. Wiemy, że Samsung Galaxy S22 Ultra też otrzyma ten układ. Premiera nowego flagowca Koreańczyków ma odbyć się 8 lutego. Nie będzie to więc pierwszy smartfon z nowym procesorem Qualcomma. Wcześniej ma pojawić się kilka innych modeli. Znamy część z nich.

Przed modelem Samsung Galaxy S22 Ultra procesor Snapdragon 8 Gen 1 ma trafić do smartfonów Motorola Moto Edge X30, Xiaomi 12 oraz Realme GT 2 Pro. Będą też co najmniej dwa inne telefony. Możliwe, że to Oppo Find X4 Pro oraz OnePlus 10. Urządzenie Koreańczyków będzie dopiero szóste.

Samsung Galaxy S22 Ultra z SoC Snapdragon 8 Gen 1 nie musi być pierwszy

Pojawienie się innych flagowców z układem Snapdragon 8 Gen 1 przed modelem Samsung Galaxy S22 Ultra wcale nie oznacza dla Koreańczyków porażki. Choć pewnie wpłynie to na pewne zmniejszenie sprzedaży. Jednak fani marki i tak wypatrują tego smartfona. Zapewne więc nie zawiodą.

