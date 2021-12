Redmi K50 to nadchodząca seria smartfonów Xiaomi. Jeden z tych modeli w Europie pojawi się pod nazwą POCO F4 Pro. Kiedy je zobaczymy? Wygląda na to, że jednak nieprędko. Premiera Redmi K50 ma odbyć się w lutym. Tak więc model POCO F4 Pro zobaczymy jeszcze później.

Redmi K50 to nadchodząca seria smartfonów Xiaomi, która w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Nowe plotki mówią o tym, że linia obejmie co najmniej cztery różne modele. Wiemy, że jeden z nich w Europie ma pojawić się pod nazwą POCO F4 Pro. Wygląda jednak na to, że trochę sobie poczekamy.

Nowe informacje o Redmi K50 przedstawił leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu Xiaomi. Seria ma objąć cztery modele różniące się procesorami. Mają to być układy Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 870 oraz Dimensity 9000 i 7000. Wybór będzie więc całkiem spory.

Premiera POCO F4 Pro dopiero po Redmi K50

Plotki mówią o tym, premiera serii Redmi K50 odbędzie się w Chinach dopiero w lutym. W drugiej połowie wspomnianego miesiąca. Tak więc na POCO F4 Pro w Europie poczekamy jeszcze dłużej. Kto wie, czy nawet nie do drugiego kwartału 2022 r., co warto mieć na uwadze.

