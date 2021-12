Moto Edge X30 to nadchodzący flagowiec marki Motorola. Premiera odbędzie się za kilka dni. Tymczasem mamy okazję zobaczyć zdjęcie, które pokazuje przód smartfona i jego ekran. Opublikował je jeden z przedstawiciel firmy. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna modelu Motorola Moto Edge X30. Zobaczmy, co już wiemy.

Motorola planuje pochwalić się flagowcem Moto Edge X30 12 grudnia. Będzie to pierwszy smartfon z procesorem Snapdragon 8 Gen 1. Premiera już 12 grudnia, a tymczasem mamy okazję zobaczyć zdjęcie. Udostępnił je na łamach Weibo Chen Jin, jeden menadżerów mobilnego działu Lenovo. Rzućmy sobie na nie okiem.

Chen dodał podpis do zdjęcie i w nim potwierdził, że pod obudową smartfona znajduje się Snapdragon 8 Gen 1. Widoczny na fotce wyświetlacz to 6,67-calowy panel OLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Następnie mamy wsparcie dla HDR10+. W okrągłym wcięciu ma znajdować się kamerka 60 MP do selfie.

Główny aparat fotograficzny z Moto Edge X30 ma sensor 50 MP. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Wiemy, że ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 68 W. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna telefonu, widoczna jest poniżej.

Motorola Moto Edge X30 – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 60 MP do selfie

aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

163,1 x 76,5 x 8,8 mm

Android 12

