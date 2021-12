Xiaomi Mi Mix 4 doczekał się w Chinach promocji. Tam cena smartfona została obniżona o konkretną kwotę. Wygląda więc na to, że premiera serii Xiaomi 12 zbliża się wielkimi krokami. Plotki mówią o debiucie przed końcem tego miesiąca. Xiaomi na razie nie potwierdziło daty.

Mi Mix 4 to jeden ostatnich flagowców Xiaomi. W Chinach została uruchomiona promocja na to urządzenie i cena telefonu doczekała się dużej obniżki. To zwiastuje coraz bliższą premierę Xiaomi 12. Wiemy, że zapowiedź nowej serii telefonów z półki premium ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu.

Wspomniana promocja na Xiaomi Mi Mix 4 pozwala nabyć telefon o 500 juanów taniej. Cena została obniżona do kwoty 3699 juanów (ok. 2360 zł) z kwoty 4199 juanów. Można więc sporo zaoszczędzić. Wygląda na to, że chiński gigant pomału czyści magazyny przed nadchodzącą premierą nowych flagowców, których spodziewamy się przed końcem grudnia.

Promocja na Mi Mix 4 zwiastuje premierę Xiaomi 12

Wiemy, że seria Xiaomi 12 zostanie zaprezentowana jeszcze w tym miesiącu. Plotki mówią o konferencji, która ma odbyć się 28 grudnia. Producent na razie tego terminu jeszcze nie potwierdził. Pewnie nastąpi to w ciągu najbliższych kilkunastu dni i na razie musimy poczekać.

źródło: gizchina