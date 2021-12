Google TV otrzymuje nową funkcję i są nią karty Ambient Mode. Na razie nowość jest udostępniana dla części użytkowników. Niestety doszło do opóźnienia we wdrożeniu innej z wyczekiwanych opcji. To profile użytkowników, które w Google TV zostaną wprowadzone dopiero z czasem.

Google TV to platforma, która cały czas jest rozwijana. Jakiś czas temu zapowiedziano, że otrzyma dwie ciekawe nowości. Pierwszą są profile użytkowników i to jedna z najbardziej wyczekiwanych opcji. Druga to karty Ambient Mode. Niestety w przypadku jednej z nich doszło do opóźnienia.

Profile użytkowników dla Google TV zostały opóźnione. To oznacza, że taka funkcja nie pojawi się w platformie w tym roku, a dopiero w 2022 r. Początkowo plan zakładał wdrożenie tej nowości jeszcze w listopadzie, ale terminarz nie został dotrzymany. Obecnie wiadomo tylko tyle, że wdrożenie planowane jest w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Profile dla Google TV później, ale są karty Ambient Mode

Na wdrożenie profili użytkowników w Google TV jeszcze trochę poczekamy. Na pocieszenie pozostaje jednak fakt, że zaczęto udostępniać karty Ambient Mode. Na razie dostęp otrzymują wybrani użytkownicy platformy w Stanach Zjednoczonych. Jednak w planach jest szersze udostępnienie funkcji, co ma nastąpić w niedługim czasie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło