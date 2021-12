Xiaomi 12X to wyczekiwany smartfon chińskiej marki. Jego premiera ma odbyć się wraz z modelami Xiaomi 12 i 12 Pro. Wygląda jednak na to, że jeszcze chwilę na nie poczekamy. Świeże plotki o debiucie mówią o premierze pod koniec tego miesiąca. Wcześniejsze zakładały prezentację w połowie grudnia.

Xiaomi 12X to smartfon z tak zwanej wyższej półki średniej, który zapowiada się ciekawie. Nowe plotki mówią o tym, że jego premiera rzeczywiście ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu. Wraz z flagowcami Xiaomi 12 oraz 12 Pro. Jednak nie nastąpi to w okolicy połowy grudnia, co zakładały pewne przecieki. Będziemy musieli poczekać trochę dłużej.

Xiaomi 12X będzie takim prawie flagowcem. Plotki mówią, że otrzyma procesor Snapdragon 870. Natomiast dwa droższe modele mają dostać pod obudowami Snapdragona 8 Gen 1, którym to Qualcomm pochwalił się pod koniec listopada. Poza tym telefonem ma wyróżniać się ekranem AMOLED 120 Hz czy całkiem ciekawym aparatem.

Premiera Xiaomi 12X, 12 i 12 Pro pod koniec grudnia

Najnowsze przecieki mówią o tym, że seria Xiaomi 12 zostanie zaprezentowana pod koniec tego miesiąca. Plotki zakładają konferencję w dniu 28 grudnia, ale to nadal niepotwierdzone informacje. Producent pewnie przekaże informacje na ten temat za jakiś czas.

