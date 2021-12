One UI 4.0 beta i Android 12 trafiają w poglądowej wersji na kolejne smartfony. Tym razem są to modele Samsung Galaxy S10 oraz Galaxy Note 10, czyli flagowce z 2019 r. Firma rozpoczęła program pilotażowy dla telefonów w Korei Południowej. Na finalne wydanie systemu Android 12 z One UI 4.0 dla tych modeli trochę poczekamy.